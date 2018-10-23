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Россия обжаловала решение суда в Гааге по «украинским активам в Крыму»

Политика

РФ не признает решения, вынесенного судом в Гааге, поскольку у судебной инстанции отсутствует юрисдикция на рассмотрение исков украинских компаний к РФ

Москва, 23 октября 2018, 10:46 — REGNUM  Российская сторона не намерена признавать решение международного арбитража в Гааге относительно выплаты $159 млн компенсаций украинским компаниям за потери активов в Крыму. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Минюста РФ сообщает 23 октября РБК.

В ведомстве отметили, что Россия не признает решения, вынесенного 2 мая 2018 года судом в Гааге, поскольку у судебной инстанции «отсутствует юрисдикция» на рассмотрение исков украинских компаний к РФ.

«Данное решение обжаловано Россией 29 августа в Апелляционном суде города Гааги», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж присудил 18 компаниям с Украины $159 млн в связи с потерей имущества в Крыму. Суд в Гааге признал РФ ответственной за экспроприацию гостиниц, многоквартирных домов и отдельных жилых квартир.

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