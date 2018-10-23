Сеул ратифицировал соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова

Сеул, , 10:40 — REGNUM Правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином в сентябре 2018 года в Пхеньяне. Об этом 23 октября сообщает Yonhap.

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«Пхеньянская декларация будет способствовать полной денуклеаризации Корейского полуострова, снижению военной напряжённости и развитию межкорейских отношений», — отметил Мун Чжэ Ин.

По его словам, это также позволит создать новые экономические возможности для Сеула.

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«В первую очередь, это пойдёт на пользу людям в приграничных районах, которые уже давно испытывают неудобства», — сказал президент Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное соглашение о полной денуклеаризации Корейского полуострова и всеобъемлющее военное соглашение были подписана лидерами Республики Корея и КНДР в ходе саммита, который состоялся в Пхеньяне 19 сентября.

Напомним, в ходе предыдущего межкорейского саммита, прошедшего в деревне Пханмунджом на границе между двумя Кореями лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились положить конец войне, которая разделяла две страны почти 65 лет. При этом перейти от существующего перемирия к мирному соглашению стороны планировалось уже в 2018 году.

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