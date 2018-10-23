Назначен и.о. председателя Новосибирского областного суда, Шатовкина ушла

Новосибирск, , 10:35 — REGNUM На сайте Новосибирского областного суда появилась информация о назначении и.о. председателя. Таким образом с сегодняшнего дня, 23 октября, официально прекращены полномочия Риммы Шатовкиной, исполнять обязанности будет её заместитель Елена Пилипенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Приказом Верховного суда Российской Федерации от 18 октября 2018 года в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с прекращением полномочий председателя Новосибирского областного суда Шатовкиной Риммы Викторовны с 23 октября 2018 года осуществление полномочий председателя Новосибирского областного суда возложено на заместителя председателя Новосибирского областного суда Пилипенко Елену Александровну», — говорится в информации на сайте суда.

Некоторые региональные СМИ связали уход Шатовкиной с поста с визитом правоохранителей в облсуд.

«К слову, в начале октября Римма Шатовкина неожиданно отозвала своё заявление о продлении полномочий председателя областного суда. Этому факту предшествовал визит правоохранителей в ведомство, — пишет «Континент Сибирь».

Отмечается, что Шатовкина отозвала заявление после неформальной беседы в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

«В мае этого года стало известно о поступившей в ВККС докладной записке, которая, как сообщал портал pravo.ru, была подписана именами на тот момент также претендовавшего на должность председателя суда зампред суда Юрия Дроня и судьи Светланы Кармановой. В самой записке содержались обвинения в коррупции в адрес действующего председателя Риммы Шатовкиной, а также зампредов Татьяны Рытиковой и Елены Пилипенко, — сообщало 3 октября «НДН.инфо». — Однако судья Карманова заявила коллегам, что ничего подобного не писала и не подписывала. Все отрицал и судья Дронь. Отвергла все обвинения и сама Шатовкина. В итоге из двух кандидатов ВККС тогда рекомендовала действующего председателя».

Отметим, что Елена Пилипенко с 2017 являлась заместителем председателя Новосибирского областного суда. Римма Шатовкина председательствовала в Новосибирском облсуде с октября 2012 года.