«Дело Хашогги» усиливает позиции Трампа — бывший глава минобороны США

Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Убийство Джамаля Хашогги ослабляет позиции Саудовской Аравии в отношениях с США и этим надо пользоваться, считает Эштон Картер, бывший министром обороны США при Обаме. В интервью телеканалу CNN Картер заявил, что президент США Дональд Трамп должен применить «дело Хашогги» для переговоров с саудитами:

«У нас есть существенные рычаги давления на Саудовскую Аравию, а произошедшее дает нам еще больше, потому что они находятся в невыгодном положении… Мы нужны им, например, их армия не так профессиональна…», — сказал Картер, добавив, что, если бы он был советником Трампа, он бы сказал ему, что президент сейчас находится в сильной позиции.

Вопрос о том, как следует вести себя Вашингтону в сложившихся обстоятельствах, сейчас является в США одним из острейших. Мнения расходятся, и если Картер считает, что расстановка сил с учетом убийства Хашогги — в пользу США, то, например, сенатор Марко Рубио уверен, что убийство журналиста поставило в крайне затруднительное положение союзников саудитов в Белом доме и Конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия признала факт смерти оппозиционного журналиста в консульстве страны в Турции, и по официальной информации, убийство произошло в результате несчастного случая, когда Хашогги случайно задушили.