Власти Саудовской Аравии пообещали арестовать виновных в убийстве Хашогги

Эр-Рияд, , 10:31 — REGNUM Власти Саудовской Аравии намерены тщательно расследовать дело об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, передает 23 октября телеканал Al-Arabia.

«Все ответственные за гибель Хашогги будут арестованы», — заявил министр.

Он добавил, что будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги пропал на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Позже генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт убийства журналиста. По его словам, между журналистом и людьми, с которыми он встречался, якобы произошел конфликт, и в ходе драки Хашогги получил смертельные травмы.

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