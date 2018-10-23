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Иран увеличивает военное присутствие в Сирии

Политика

Тегеран, якобы, преследует здесь экономические цели

Дамаск, 23 октября 2018, 11:28 — REGNUM  Вооруженные силы Ирана усиливают свое присутствие к западу от Евфрата в Сирии, сообщает 23 октября Al Arabia.

По мнению противников исламской республики, сражающейся с террористическими группировками в раздираемой войной стране, присутствие здесь Тегерана имеет не только военные, но и экономические цели.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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