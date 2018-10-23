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Суд Киева продолжил рассмотрение дела Януковича

Политика

Экс-президента Украины Виктора Януковича, свергнутого в 2014 году в ходе государственного переворота в Киеве, обвиняют в госизмене и других преступлениях

Суд Киева продолжил рассмотрение дела Януковича
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 23 октября 2018, 10:28 — REGNUM  Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, который подозревается в госизмене. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, выступление бывшего главы государства с последним словом в суде запланировано на 23 октября.

«Сегодня судьи в деле … Януковича могут пойти в совещательную комнату для вынесения приговора», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-президента Украины Виктора Януковича, свергнутого в 2014 году в ходе государственного переворота в Киеве, обвиняют в госизмене и других преступлениях.

Читайте также: Суд в Киеве перенес заседание по делу Януковича на 23 октября

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Дело Януковича
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