Безрассудству тоже есть предел

Анатолий Кошкин, , 10:39 — REGNUM

Опубликованный ИА REGNUM комментарий по поводу высказывания одного из участников телепрограммы «Большая игра» на Первом канале о возможности размещения в Японии и Южной Корее наступательных ракетных систем средней дальности назван «Япония готова принять риски или стратегически безрассудна».

Что касается «безрассудства», то, конечно же, японское правительство, как говорится, сто раз подумает, прежде чем дать согласие на подобные открыто провоцирующие соседей действия. Ибо в этом случае уже отговорками о «защите от КНДР» не отделаешься. Понятное дело, установленные на территории дальневосточных военных союзников США ракеты будут потенциально угрожать основным официально объявленным США противниками державам — КНР и России. И тут никакие оправдания не будут приниматься в расчет и всерьез. Случись такое, напряженность в Северо-Восточной Азии неизмеримо возрастет, ибо потребуются ответные меры, что будет означать втягивание региона в неконтролируемую гонку вооружений. А тяготы и риски лягут в первую очередь на плечи японцев и корейцев. Не думаю, что они безропотно с этим согласятся.

Для премьер-министра Абэ подобное размещение может обернуться крушением его планов пробыть у руля руководства страной беспрецедентно в послевоенной Японии долго. Но дело, конечно, не в рекордах политического долголетия, а в том, успеет ли он осуществить замышляемую реформу Основного Закона страны — Конституции Японии. Ибо его стремление устранить из конституции запрет на обладание вооруженными силами и отказ от права ведения войн может столкнуться с активизацией протестов народа, основная масса которого все еще привержена пацифизму. И тут размещение американских ракет, что чревато ударом возмездия по территории Японии, безусловно, будет использовано противниками дальнейшего вовлечения Страны восходящего солнца в опасную, а при Трампе и непредсказуемую, военную стратегию США в Азиатско-Тихоокеанском, или, как сейчас стало модно говорить, Индо-Тихоокеанском регионе.

У сторонних наблюдателей может сложиться неверное впечатление о том, что после избрания в третий раз председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) и автоматически премьер-министром позиции Абэ незыблемы, и он может, что называется, почивать на лаврах и действовать по принципу «что хочу, то и ворочу». Он не может не понимать, что избрал его не народ, а партийные единомышленники, да и не единогласно. Около трети голосов отошло его сопернику на выборах бывшему генсеку партии Сигэру Исиба.

Серьезным «звоночком» для правящей коалиции стала уверенная победа над ставленником ЛДП на выборах губернатора изнывающей от засилья американских войск префектуры Окинава. Там победа была обеспечена фактически уже давно существующим единым фронтом противников американских баз. При всей нынешней слабости оппозиции она намерена, объединив силы, невзирая на идеологические пристрастия, создать нечто подобное единому фронту и на предстоящих в июле будущего года всеобщих выборах в верхнюю палату советников японского парламента. Цель объединения — в недопущении получения ЛДП и находящейся в коалиции с ней клерикальной партией «Син Комэйто» конституционного большинства. В этом случае правительству будет непросто форсировать конституционную реформу, хотя определяющей принятие того или иного законопроекта является не верхняя, а нижняя палата представителей.

Неуспех правящей коалиции на предстоящих парламентских выборах, безусловно, явится важным сдерживающим фактором для принятия, мягко говоря, непопулярных в народе решений вроде размещения в Японии наступательного ракетного оружия США. Возможности же насильственного размещения такого оружия, ссылаясь на позволяющий американцам использовать японскую землю в военных целях «договор безопасности», все же не безграничны.

Понимая все это, японское политическое руководство поспешило не согласиться с намерением президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, как в Токио относятся к намерению США выйти из ДРСМД. По его словам, для Японии этот документ играет важную роль в вопросе контроля над вооружениями. Суга подчеркнул, что ситуация, при которой Вашингтону действительно придется выйти из договора, очень нежелательна. Сейчас в Токио надеются на улучшение ситуации по данному поводу.

«Мы придаем большое значение исторической роли этого договора в вопросах контроля за вооружениями и разоружения», — отметил генсек кабмина в ходе пресс-конференции.

Можно ожидать, что непросто будет Вашингтону и Пентагону заставить принять свои ракеты и власти Республики Корея (Южная Корея), народ которой не желает становиться целью ответного удара в случае применения этих ракет. Да и просто размещение подобного наступательного оружия делает корейцев заложниками американских авантюр. К тому же руководство Южной Кореи всерьез занимается нормализацией, а затем и конкретным улучшение отношений с северным соседом, КНДР. Причем от слов уже переходит к делам, в частности, осуществлению проекта объединения железных дорог двух стран. Размещение же на юге Кореи американских ракет среднего и малого радиуса действий, направленных как против КНДР, так и потенциально против КНР и России, может сорвать эти планы, отбросить мирный процесс вновь к конфронтации.

Токио