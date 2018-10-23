La Vanguardia: Испания обеспокоена новым витком противостояния России и США

Мадрид, , 10:27 — REGNUM Испанские СМИ обеспокоены возможным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). По мнению Вашингтона, российская ракета «Новатор 9M729» нарушает условия соглашения, однако Москва утверждает, что ее дальность не превосходит 500 км, пишет сегодня, 23 октября, каталонское издание La Vanguardia.

Россия и США годами обвиняют друг друга в нарушении договора по РСМД 1987 года, который запрещает ракеты средней дальности (от 500 до 5 500 км), подчеркивает испанское СМИ. Ракета «Новатор 9M729», из-за которой нынешний глава Белого дома Дональд Трамп готов расторгнуть соглашение, — лишь новый эпизод диалектического противостояния, идущего с 2014 года. Тогда Вашингтон обратил внимание своих союзников по НАТО на то, что Россия испытывает ракету, которая нарушает условия договора. В итоге в июле 2014 года президент США Барак Обама направил послание российскому президенту Владимиру Путину, сообщив ему о своих опасениях.

Согласно позиции Соединенных Штатов, нарушения договора, подписанного Рейганом и Горбачевым, связаны с испытанием крылатых ракет «Новатор 9M729», которые в НАТО называют SSC-8. В 2017 году разведка США сообщила, что ракета уже передана в распоряжение российского правительства. Две недели спустя, на совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил, что действия Москвы вынуждают Вашингтон заняться созданием собственных систем, которые стали бы «противовесом российским ракетам».

В России, в свою очередь, тоже есть недовольство поведением США, поясняет своим читателям La Vanguardia. Российские СМИ уже писали в 2005 году, что Москва рассматривает возможность выхода из договора. В июне 2013 года Сергей Лавров, возглавлявший тогда администрацию Кремля, заявил, что, по мнению российских властей, от ДРСМД Соединенные Штаты выигрывают больше, чем Россия, поскольку последней ракеты средней дальности нужнее. Что касается американцев, то у них нет необходимости в вооружении такого типа, так как радиус его поражения все равно не достигает Европы, объяснил Лавров в интервью каналу «Россия-24».

Кроме того, в Москве опасаются действий США, связанных с размещением системы ПРО в Восточной Европе. «В универсальных пусковых установках системы ПРО Aegis Мк41, которую США развернули в Румынии и создают в Польше, кроме противоракет SМ-3, могут размещаться также и крылатые ракеты большой дальности «Томагавк», — сказал на днях в интервью «Газете.Ru» генерал-лейтенант Валерий Запаренко, бывший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ.