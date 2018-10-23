Президент США предложил снизить налоги для среднего класса

Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Уменьшить подоходный налог на 10% для людей со средним доходом предложил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет издание Politico.

По словам Трампа, речь не идет о налоговом бремени для бизнеса — налоги для обычных американцев сократят в дополнение к прежнему снижению. План изменений глава США пообещал представить в срок до двух недель.

Он пояснил, что попросит законодателей поддержать инициативу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 6 ноября. Обещание Трампа направлено на сплочение избирателей Республиканской партии перед ноябрьскими выборами, полагают авторы публикации.

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Отмечается, что в окружении Трампа подробностей о его замысле не знают. Детали плана не удалось узнать ни в Белом доме, ни у республиканцев из Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что США полностью отменит или существенно сократит финансовую помощь таким странами, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор из-за того, что они пропустили так называемый караван мигрантов.

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