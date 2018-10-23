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Просьба из одного слова: зампредседателя КНР оставил записку в Стене Плача

Политика

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Просьба из одного слова: зампредседателя КНР оставил записку в Стене Плача
Иллюстрация: Скриншот из твиттера Эммнауэля Нашсона
Ван Цишань у Стены Плача

Иерусалим, 23 октября 2018, 11:34 — REGNUM  Находясь с визитом в Израиле, заместитель председателя КНР Ван Цишань оставил в Стене Плача свое письмо с короткой просьбой, сообщает в своем твиттере официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нашсон:

«Китайский вице-президент Ван Цишань у Стены Плача в Иерусалиме последовал древней традиции и вложил в стену записку. С одним словом — «МИР». Спасибо вам, вице-президент Ван, за это послание надежды, которое мы все разделяем».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Китае широко отметили Международный день мира; выступая на церемонии открытия праздника, Ван Цишань подчеркнул, что китайский народ ценит мир и стремится к нему. При этом он призвал к построению таких международных отношений, которые базировались бы на основе взаимного уважения, диалога, справедливости и партнерства, а не конфликта и членства в альянсах.

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Зарубежная хроника
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