Просьба из одного слова: зампредседателя КНР оставил записку в Стене Плача

Иерусалим, , 11:34 — REGNUM Находясь с визитом в Израиле, заместитель председателя КНР Ван Цишань оставил в Стене Плача свое письмо с короткой просьбой, сообщает в своем твиттере официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нашсон:

«Китайский вице-президент Ван Цишань у Стены Плача в Иерусалиме последовал древней традиции и вложил в стену записку. С одним словом — «МИР». Спасибо вам, вице-президент Ван, за это послание надежды, которое мы все разделяем».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Китае широко отметили Международный день мира; выступая на церемонии открытия праздника, Ван Цишань подчеркнул, что китайский народ ценит мир и стремится к нему. При этом он призвал к построению таких международных отношений, которые базировались бы на основе взаимного уважения, диалога, справедливости и партнерства, а не конфликта и членства в альянсах.