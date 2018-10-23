Министр обороны Индии прибыла с почетным визитом в Индонезию

Джакарта, , 09:57 — REGNUM Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду поприветствовал министра обороны Индии Нирмалу Ситхараман, которая прибыла в Джакарту с почетным визитом 23 октября, сообщает Antaranews.

Глава коммуникационного и общественного центра министерства обороны Индонезии генерал-лейтенант Тоток Сугихарто заявил, что сотрудничество в области обороны между Индией и Индонезией имеет «юридический зонтик» в форме соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA), подписанного 11 января 2001 года в Джакарте. Это соглашение было пересмотрено обеими сторонами в мае 2018 года.

В настоящее время Индонезия и Индия имеют три двусторонние площадки для сотрудничества в области обороны и безопасности, а именно совещание на уровне министров обороны, проходящее раз в два года, комитета по взаимодействию в области оборонного сотрудничества и диалога между Индонезией и Индией на уровне министров по вопросам политики и безопасности.

Что касается осуществления трехстороннего сотрудничества между Индонезией, Индией и Австралией, то в оборонном секторе еще нет соответствующей структуры.

Напомним, министр обороны Индонезии посетил Индию в качестве спикера на ежегодном международном форуме «Raisina Dialogue» в январе 2018 года.