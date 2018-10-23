Структура правительства Чукотки претерпит кардинальные изменения

Анадырь, , 09:59 — REGNUM Работа правительства Чукотского автономного округа будет оптимизирована путём разграничения обязанностей, исключения дублирующих функций министерств и более чёткого структурирования органов власти. Об этом заявил избранный 9 сентября на новый срок губернатором региона Роман Копин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре окружного правительства.

Читайте также: Руководить Чукоткой продолжит Роман Копин: итоги выборов

«Новая модель работы исполнительных органов государственной власти позволит более детально прорабатывать вопросы, затрагивающие интересы жителей округа. Наша задача — повысить эффективность работы, исключив дублирование функций. Разграничив обязанности, мы структурируем ответственность органов за своё теперь более узкое, но в то же время конкретное направление деятельности», — отметил губернатор Чукотки.

Отдельно в структуре правительства будут выделены управления здравоохранения и сельского хозяйства, а также комитеты природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии; культуры, спорта и туризма; охраны объектов культурного наследия. При этом в результате реорганизации количество госслужащих правительства региона не изменится. Не станет больше и заместителей главы региона.

Читайте также: Роман Копин официально вступил в должность губернатора Чукотки

Планом действий для нового правительства Чукотки станет более 300 обращений, поступивших от жителей региона во время избирательной кампании на выборах главы округа. Предложения, замечания и пожелания от населения Чукотского АО будут опубликованы на сайте органов власти региона и станут отправной точкой работы регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатором Чукотки 9 сентября избран действующий глава региона Роман Копин. Он победил с результатом в 57,83% голосов. Чукотку Копин возглавляет с июля 2008 года.