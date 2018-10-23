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Министра финансов Крыма повысят до вице-премьера

Политика

Ирина Кивико одна из немногих в правительстве, кто смог задержаться с 2014 года

Симферополь, 23 октября 2018, 09:35 — REGNUM  Весь экономический блок правительства Крыма в статусе вице-премьера будет курировать Ирина Кивико, которая сейчас занимает пост министра финансов республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве РК.

«Экономический и финансовый блоки будет курировать действующий министр финансов Крыма Ирина Валерьевна Кивико. Это грамотный специалист, который работает в правительстве республики с 2014 года. Думаю, решение будет оформлено в ближайшее время», — отметили в правительстве РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что место арестованного по подозрению в получении взятки вице-премьера Виталия Нахлупина займёт депутат Госсовета РК Евгений Кабанов, который будет отвечать за строительство, все контрольно-надзорные функции со стороны правительства, а также реализацию федеральной целевой программы развития Крыма.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму нашли замену арестованному вице-премьеру

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