В Госдуме выступит спикер парламента Сербии

Москва, , 09:30 — REGNUM Сегодня, 23 октября, в ходе пленарного заседания Госдумы выступит спикер Народной скупщины Сербии Майя Гойкович, сообщает ИА REGNUM.

Это будет уже четвертое выступление иностранного спикера с трибуны российского парламента за время седьмого созыва.

«У нас теснейшее сотрудничество по всем направлениям, в том числе в плоскости парламентской дипломатии. Контакты носят регулярный и плодотворный характер», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).