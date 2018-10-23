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В Госдуме выступит спикер парламента Сербии

Политика

Сербия является традиционным партнером России

Москва, 23 октября 2018, 09:30 — REGNUM  Сегодня, 23 октября, в ходе пленарного заседания Госдумы выступит спикер Народной скупщины Сербии Майя Гойкович, сообщает ИА REGNUM.

Это будет уже четвертое выступление иностранного спикера с трибуны российского парламента за время седьмого созыва.

«У нас теснейшее сотрудничество по всем направлениям, в том числе в плоскости парламентской дипломатии. Контакты носят регулярный и плодотворный характер», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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Государственная дума РФ VII созыва
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