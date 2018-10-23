Кандидатам в мэры Ярославля снизят предпочтительный трудовой стаж

Ярославль, , 09:26 — REGNUM Требования к трудовому стажу кандидатов на пост мэра Ярославля снизится с 7 до 3 лет. Это следует из проекта изменений в положение о конкурсе на пост мэра. Проект документа опубликован на сайте мэрии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с решением Верховного суда в новой версии положения требования по стажу и образованию будут не обязательными, а предпочтительными. Как выяснилось, меняются и другие параметры. Если ранее от кандидата требовалось 7 лет работы на муниципальной и государственной службе либо на руководящих должностях, то в новой версии этот порог снижен до 3 лет.

Требование по стажу и образованию будет влиять на оценку конкурсной комиссии, которая состоит из депутатов муниципалитета и представителей губернатора. Итоговое же решение примут депутаты.

Кроме того, изменен срок, в течение которого нужно объявить новый конкурс на пост мэра в случае прекращения полномочий старого. Ранее положение требовало объявить новый конкурс в течение 15 дней после истечения полномочий мэра. Теперь этот срок увеличится в 3 раза — до 45 дней.

Также из состава конкурсной комиссии будет исключен председатель «Фонда развития Ярославля» и включен еще один председатель постоянной комиссии — их число в муниципалитете выросло с 5 до 6.

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