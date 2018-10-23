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Обама приписал себе заслугу администрации Трампа

Политика

Бывший президент думает, что автором экономического чуда является он сам

Обама приписал себе заслугу администрации Трампа
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Барак Обама. Нагадить задним числом

Вашингтон, 23 октября 2018, 09:24 — REGNUM  Бывший президент США Барак Обама, выступая на митинге в Лас-Вегасе, заявил, что ему принадлежит заслуга восстановления экономики страны после финансового кризиса, сообщает 23 октября Fox News.

Целью речи была поддержка кандидата от Демократической партии Джека Розена, избирающегося в палату представителей.

Обама подверг критике политику действующего президента США Дональда Трампа, назвав ее коррупционной.

«Когда вы услышите разговоры об экономическом чуде, помните, кто его начал», — отметил бывший глава Белого дома.

Напомним, в ноябре 2018 года в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс страны, от результатов голосования будет зависеть судьба реформ Трампа: сможет ли он их продолжить или столкнется с непреодолимой оппозицией в законодательном органе страны.

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