Первые морские учения Китая и государств АСЕАН стартовали на юге Китая

Гуанчжоу, Китай, , 09:18 — REGNUM Совместные морские учения Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стартовали 22 октября в городе Чжаньцзян в провинции Гуандун на юго-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Семидневные учения будут поделены на три этапа: отработка действий в порту и на берегу, морские военные учения и заключительная часть учений. Участники учений выполнят ряд задач, включая поисково-спасательные операции, а также устранение последствий природных катаклизмов и бедствий.

Отметим, что совместные морские учения Китая и стран АСЕАН проводятся впервые. По словам командующего Южным военным округом КНР Юань Юйбая, целью маневров является расширение взаимодействия между странами АСЕАН и Китаем в сфере вооруженных сил. В учениях помимо Китая примут участие десять стран. У многих из них есть территориальные споры вокруг островов в Южно-Китайском море.