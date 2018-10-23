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Первые морские учения Китая и государств АСЕАН стартовали на юге Китая

Политика

Семидневные учения будут поделены на три этапа: отработка действий в порту и на берегу, морские военные учения и заключительная часть учений

Гуанчжоу, Китай, 23 октября 2018, 09:18 — REGNUM  Совместные морские учения Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стартовали 22 октября в городе Чжаньцзян в провинции Гуандун на юго-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Семидневные учения будут поделены на три этапа: отработка действий в порту и на берегу, морские военные учения и заключительная часть учений. Участники учений выполнят ряд задач, включая поисково-спасательные операции, а также устранение последствий природных катаклизмов и бедствий.

Отметим, что совместные морские учения Китая и стран АСЕАН проводятся впервые. По словам командующего Южным военным округом КНР Юань Юйбая, целью маневров является расширение взаимодействия между странами АСЕАН и Китаем в сфере вооруженных сил. В учениях помимо Китая примут участие десять стран. У многих из них есть территориальные споры вокруг островов в Южно-Китайском море.

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Военные учения
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