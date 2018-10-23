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Обама упрекнул Трампа в забывчивости и хвастовстве

Политика

Экс-президент США подчеркнул, что к тому моменту, как он покинул Белый дом, в стране уже начала повышаться зарплата

Обама упрекнул Трампа в забывчивости и хвастовстве
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп и Обама

Лас-Вегас, США, 23 октября 2018, 09:06 — REGNUM  Действующий президент США Дональд Трамп забывает, кто именно положил начало сегодняшнему росту американское экономики, заявил экс-глава Белого дома Барак Обама в ходе митинга сторонников Демократической партии США в Лас-Вегасе, передает телеканал CBS.

Обама подчеркнул, что к тому моменту, как он покинул Белый дом, в стране «уже начала повышаться зарплата».

«И это то, что я передал следующему парню. Поэтому, когда вы слышите все его (Трампа, — прим. ИА REGNUM ) разговоры об экономических чудесах прямо сейчас, помните, при ком это началось», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Дональд Трамп счел выступление бывшего президента США Барака Обамы очень подходящим для того, чтобы поспать.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Дональд Трамп подчеркнул, что впервые за сто лет рост ВВП США превысил уровень безработицы в стране. Также он похвастался, что в настоящее время состояние американской экономики является «лучшим в истории».

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