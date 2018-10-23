Президент Индонезии затронул три направления сотрудничества с Эр-Риядом

Джакарта, 23 октября 2018, 09:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо затронул три основных направления двусторонних отношений с Саудовской Аравии, сообщает Antaranews.
«Во-первых, как мусульманская страна, Индонезия всегда предлагала Саудовской Аравии сотрудничество в послании мира и терпимости», — заявил президент.
Во-вторых, Джоко Видодо отметил важность укрепления сотрудничества в экономическом (торгово-инвестиционном) секторе, особенно в странах с большим населением мусульман. Президент Индонезии считает, что экономическое сотрудничество между странами может быть улучшено.
В-третьих, президент поручил министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди поднять вопрос о защите индонезийских граждан, работающих в Саудовской Аравии.
Ожидается, что все эти вопросы будут подняты в ходе двусторонней встречи министра иностранных дел Индонезии с главой МИД Саудовской Аравии Адель Джубеиром.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии встретился с главой МИД Саудовской Аравии, чтобы обсудить дело об убийстве саудовского журналиста Джамала Хашогги.
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