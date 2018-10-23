В Крыму нашли замену арестованному вице-премьеру

Симферополь, , 09:02 — REGNUM Место арестованного вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина займёт депутат Госсовета РК Евгений Кабанов, который будет отвечать за весь блок строительства в республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве РК.

«За строительство, все контрольно-надзорные функции со стороны правительства в этой части, а также реализацию федеральной целевой программы развития Крыма теперь будет отвечать Евгений Кабанов», — отметили в Совмине РК.

В правительстве также отметили, что руководитель региона Сергей Аксёнов уже представил Евгения Кабанова руководителям всех органов власти, ответственных за реализацию ФЦП.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября по подозрению в получении взятки был задержан крымский вице-премьер Виталий Нахлупин. По решению Басманного суда Москвы чиновника заключили под стражу на два месяца. Также были арестованы и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и экс-первый зампред комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка.

Уроженец Севастополя Евгений Кабанов является генеральным директором крупнейшей на полуострове строительной компании «Интерстрой». В 2014 году был избран депутатом крымского парламента, позже занимал пост заместителя председателя комитета по имущественным и земельным отношениям.

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