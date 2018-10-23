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Делегация МИД России прибыла с визитом в КНДР

Политика

Визит продлится до 26 октября

Пхеньян, 23 октября 2018, 09:02 — REGNUM  Делегация министерства иностранных дел России во главе с заместителем главы департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Микаэлем Агасандяном прибыла с визитом в КНДР, сообщает 23 октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что визит российской делегации продлится до 26 октября, запланировано проведение ряда встреч с представителями руководства МИД Северной Кореи.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пхеньян продолжают прорабатывать конкретные сроки встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Однако точная дата будущей встречи пока не обговорена с учётом рабочих графиков лидеров двух стран.

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МИД России
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