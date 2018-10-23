Марин Ле Пен: Евросоюз на самом деле стремится к массовой иммиграции

Париж, , 09:00 — REGNUM Руководство европейского союза лжет о своих намерениях побороть нелегальную иммиграцию. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен со своей страницы в Twitter.

«Европейский союз лжет. В действительности, он жаждет этой массовой миграции, европейские комиссары об этом говорят. Нельзя рассчитывать на него в борьбе с нелегальной миграцией, поскольку она — его цель!» — написала Ле Пен 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Риме Марин Ле Пен и лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвали сторонников национальных суверенитетов «спасти Европу». При этом они опровергли намерение разрушить Европейский союз.

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