Вторник, 23 Октября 2018 года
10:27:38 МСК

Марин Ле Пен: Евросоюз на самом деле стремится к массовой иммиграции

Политика

В борьбе с нелегальной миграцией нельзя рассчитывать на Брюссель, считает французский политик

Марин Ле Пен: Евросоюз на самом деле стремится к массовой иммиграции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миграция

Париж, 23 октября 2018, 09:00 — REGNUM  Руководство европейского союза лжет о своих намерениях побороть нелегальную иммиграцию. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен со своей страницы в Twitter.

«Европейский союз лжет. В действительности, он жаждет этой массовой миграции, европейские комиссары об этом говорят. Нельзя рассчитывать на него в борьбе с нелегальной миграцией, поскольку она — его цель!» — написала Ле Пен 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Риме Марин Ле Пен и лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвали сторонников национальных суверенитетов «спасти Европу». При этом они опровергли намерение разрушить Европейский союз.

Читайте также: Ле Пен и Сальвини опровергли намерение разрушить Евросоюз

Читайте ранее в этом сюжете: Ле Пен встретилась с политиком Бэнноном в Париже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить