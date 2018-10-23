Глава МИД Саудовской Аравии заявил о желании расследовать убийство Хашогги

Эр-Рияд, , 08:51 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель аль-Джубейр подтвердил приверженность королевства к расследованию убийства Джамаля Хашогги, сообщает 23 октября Al Arabia.

Ранее Саудовская Аравия признала тот факт, что журналист был убит в их посольстве в Турции. Кроме того, Эр-Рияд принес свои соболезнования семье репортера, пообещав наказать виновных.

Напомним, журналист Washington Post Джамаль Хашогги вошел в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего пропал. Позже было установлено, что его убили и незаметно вывезли из дипломатического ведомства.

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