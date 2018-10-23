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ДПК призывает курдский народ к единству

Политика

Ведь только ДПК может сделать курдов сильными

Эрбиль, Ирак, 23 октября 2018, 08:36 — REGNUM  Демократическая партия Курдистана (ДПК), одержавшая победу на парламентских выборах в курдской автономии, призвала народ и политические силы к единству, сообщает 23 октября Kurdistan.ru.

«Поддержка ДПК свидетельствует о желании народа видеть курдский регион сильным. Он хочет политической стабильности и развития, что может обеспечить ДПК», — говорится в заявлении партии.

Напомним, 30 сентября в Иракском Курдистане прошли парламентские выборы, победу на которых одержала ДПК, получив 41 место в парламенте региона. Второй по значимости силой в законодательном органе автономии стал Патриотический союз Курдистана.

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