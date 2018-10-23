Руководитель дагестанских трезвенников назначен советником министра

Махачкала, , 08:31 — REGNUM Руководитель движения «Трезвая Россия» в Дагестане Шамиль Алиев назначен советником врио министра по делам молодёжи республики. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи руководителя ведомства Камиля Саидова с координатором проекта, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе минмолодежи региона.

Министр отметил работу и положительные результаты деятельности активистов «Трезвой России».

«Команда не на словах, а на деле показала, как правильно работать, чтобы завоевать уважение в обществе. Считаю, что новая энергия, знания и опыт в сфере продвижения гражданских инициатив помогут молодёжи республики», — отметил Саидов.

Читайте также: Самая молодая замминистра в Дагестане осталась без портфеля

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по собственному желанию от занимаемой должности была освобождена заместитель министра по делам молодёжи Дагестана Соня Магомедова. 24-летняя чиновница, являлась начальником отдела по работе со студенческой и трудящейся молодёжью.

Читайте также: Победитель конкурса «Мой Дагестан» получил место в правительстве