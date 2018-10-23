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На Урале бывший мэр вернёт в бюджет 14,6 млн рублей

Политика

Суд поддержал позицию прокуратуры

На Урале бывший мэр вернёт в бюджет 14,6 млн рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Камышлов, Свердловская область, 23 октября 2018, 08:27 — REGNUM  Бывший мэр свердловского города Камышлова Михаил Чухарев вернёт в бюджет 14,6 млн рублей. Ранее он принял и согласовал оплату работ по возведению многоквартирных домов, которые фактически не были выполнены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Муниципальный контракт был заключён в ноябре 2013 года. По областной программе переселения граждан из аварийного жилья планировалось построить малоэтажные дома. В октябре 2014-го мэр и руководитель подрядчика подписали акты выполненных работ.

При этом прокуратура выяснила, что у новостроек есть существенные недостатки, мешающие заселению граждан. Ущерб бюджету превысил 14,6 млн рублей.

В декабре 2017 года на тот момент уже экс-мэр был осуждён за превышение должностных полномочий к штрафу в 250 тыс. рублей. Перед этим его имущество было арестовано.

Теперь бывший мэр должен уплатить 14,6 млн рублей. Правда, решение суда пока не вступило в силу.

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