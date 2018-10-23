Министр экономики Франции выступает за финансовую автономность Корсики

Аяччо, Франция, , 08:26 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мер заявил, что выступает за «большую финансовую автономию» на Корсике, сообщает Le Figaro.

«Налоговые льготы могут составить от 20 до 40%», — отметил Бруно Ле Мер.

«Налоговые льготы необходимо расширить, чтобы увеличить количество малых и средних предприятий на Корсике», — добавил министр, который пригласил главу исполнительного совета Корсики Жиль Симеони, а также «тех, кто желает» защитить финансовую автономию этого региона, выступить с ним в Брюсселе в ближайшие месяцы.

В свою очередь Жиль Симеони заявил, что он будет рад отправиться в Брюссель, чтобы информировать европейские учреждения о необходимости учитывать изолированность Корсики.

Напомним, министр экономики Франции совершил визит на Корсику, один из регионов Франции, 22 октября 2018 года, чтобы оценить экономическую ситуацию.