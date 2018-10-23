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Власти Нигерии объявили комендантский час в городе Кадуна

Политика

В регион стягиваются войска

Власти Нигерии объявили комендантский час в городе Кадуна
Полиция Нигерии

Кадуна, Нигерия, 23 октября 2018, 08:16 — REGNUM  Власти Нигерии объявили 24-часовой комендантский час в городе Кадуна, сообщает 23 октября Al Jazeera.

Подобное решение было принято после того, как в городе вспыхнули акты насилия, приведшие к гибели десятков людей. Президент страны Мухаммаду Бухари распорядился стянуть войска в регион.

Напомним, в четверг 18 октября в городе Кадуна вспыхнуло насилие между мусульманским и христианским населением, в результате чего погибли 55 человек.

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