Власти Нигерии объявили комендантский час в городе Кадуна

Кадуна, Нигерия, , 08:16 — REGNUM Власти Нигерии объявили 24-часовой комендантский час в городе Кадуна, сообщает 23 октября Al Jazeera.

Подобное решение было принято после того, как в городе вспыхнули акты насилия, приведшие к гибели десятков людей. Президент страны Мухаммаду Бухари распорядился стянуть войска в регион.

Напомним, в четверг 18 октября в городе Кадуна вспыхнуло насилие между мусульманским и христианским населением, в результате чего погибли 55 человек.

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