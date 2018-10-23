Назначен зампред ярославского правительства по строительству и ЖКХ

Ярославль, , 08:12 — REGNUM Виктор Неженец назначен заместителем председателя правительства Ярославской области по вопросам строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.

Распоряжение об этом подписал и.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко (губернатор Дмитрий Миронов находится в отпуске). Виктор Неженец назначен с 22 октября. Ранее он исполнял обязанности зампреда правительства вместо ушедшего в отставку Виталия Ткаченко. С июня 2017 года Неженец возглавлял департамент строительства правительства области.

Исполняющим обязанности директора департамента строительства назначен первый заместитель директора департамента Виктор Жучков.

Виктор Неженец родился 29 января 1974 года в городе Могилеве Белорусской ССР. В 1995 году окончил Нижегородское высшее военное училище тыла по специальности «инженер-экономист». В 2001 году получил диплом Российской академии предпринимательства. Неженец работал в бизнесе, затем заместителем председателя правительства Воронежской области, курирующим строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и заместителем префекта Южного административного округа Москвы. С апреля 2016 года Виктор Неженец руководил ФГКУ «Рослесресурс» — подведомственным учреждением Федерального агентства лесного хозяйства.

Сменивший его и.о. директора департамента строительства Виктор Жучков, напротив, ярославец, долгое время работает в этой структуре.

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