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Падение ракеты «Союз-ФГ» не нанесло ущерба экологии Казахстана

Политика

Работы по отбору проб на сегодняшний день завершены

Астана, 23 октября 2018, 08:07 — REGNUM  В результате падения обломков ракеты «Союз-ФГ» в Карагандинской области Казахстана серьезных загрязнений окружающей среды не выявлено. Об этом 23 октября сообщил журналистам министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики Бейбут Атамкулов.

По его словам, всего была взято немногим более ста проб в местах падения фрагментов ракеты, «ярко выраженных загрязнений» обнаружено не было. Атамкулов подчеркнул, что работы по отбору проб на сегодняшний день уже завершены.

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Напомним, 11 октября с космодрома Байконур в Казахстане был осуществлен неудачный пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Во время полета произошла авария носителя, однако экипажу корабля в составе космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга удалось успешно приземлиться в спускаемом аппарате.

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Падения космических аппаратов
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