Украинские военные засекретили договор с заводом Порошенко

Киев, , 08:08 — REGNUM Военная часть А0456 военно-морских сил Украины отказалась раскрыть детали договора, заключённого с заводом «Ленинская кузница» (переименован в «Кузница на Рыбацком»), принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко, сообщило 22 октября информационное агентство «Вголос».

Эксперт по противодействию коррупции Глеб Каневский предоставил журналистам копию официального ответа руководства части, в котором сказано, что детали договора с заводом Порошенко являются секретными. Известно, что военным необходимо отремонтировать корабельные двигатели на крупную суму.

Напомним, в сентябре 2018 года представители Порошенко заявляли, что он намерен продать «Ленинскую кузницу», однако, по мнению экспертов, предприятие будет переоформлено на подставные структуры и фактически останется в собственности президента Украины. Как отметил бывший глава администрации президента Януковича Андрей Портнов, Порошенко никогда не продаст бизнес, который за год благодаря оборонным заказам увеличил свой доход в 6,6 раза. Тем более что режим секретности позволяет скрывать коррупционную составляющую.

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