Отравление иранских моряков прокомментировали в минсельхозе Казахстана

Астана, , 08:09 — REGNUM При отгрузке зерна морским судном «Назмехр», на котором отравились 11 иранских моряков, проводилась фумигация зерна препаратом «Квифокс» с дозировкой 9 граммов на тонну, сообщили 22 октября в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

В ведомстве отметили, что дозировка при обработке соответствует всем нормативным документам. Фумигацию выполнило товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Агроконсулт».

Напомним, 16 октября 2018 года в казахстанском порту Актау было отгружено 1500 тонн пшеницы 3-го класса транспортным морским судном «Назмехр», которое направилось в зерновой терминал Баку. По неустановленным причинам отравились 11 членов экипажа, из них трое скончались. Выжившие моряки госпитализированы в Баку.

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