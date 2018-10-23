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Отравление иранских моряков прокомментировали в минсельхозе Казахстана

Политика

Выжившие моряки госпитализированы в Баку

Астана, 23 октября 2018, 08:09 — REGNUM  При отгрузке зерна морским судном «Назмехр», на котором отравились 11 иранских моряков, проводилась фумигация зерна препаратом «Квифокс» с дозировкой 9 граммов на тонну, сообщили 22 октября в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

В ведомстве отметили, что дозировка при обработке соответствует всем нормативным документам. Фумигацию выполнило товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Агроконсулт».

Напомним, 16 октября 2018 года в казахстанском порту Актау было отгружено 1500 тонн пшеницы 3-го класса транспортным морским судном «Назмехр», которое направилось в зерновой терминал Баку. По неустановленным причинам отравились 11 членов экипажа, из них трое скончались. Выжившие моряки госпитализированы в Баку.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Казахстана прокомментировало смертельное отравление иранских моряков

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Политическая жизнь Казахстана
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