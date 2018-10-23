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Трамп сообщил, против кого США создают новый ядерный потенциал

Политика

Американский лидер уведомил, что имеет в виду прежде всего Россию и Китай, и подчеркнул, что именно Россия якобы не выполняет свои обязательства в рамках ДРСМД

Трамп сообщил, против кого США создают новый ядерный потенциал
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вашингтон, 23 октября 2018, 07:53 — REGNUM  Соединенные Штаты намерены наращивать свой ядерный потенциал до той поры, пока гипотетические соперники Вашингтона и прежде всего Россия и Китай «не придут в себя», заявил президент США Дональд Трамп 22 октября в ходе выступления перед прессой.

По словам главы Белого дома, затем можно будет рассматривать не только остановку создания новых американских ядерных сил, но и начать думать о сокращении вооружений.

«До тех пор, пока люди не придут в себя, мы будем его (ядерный потенциал, — прим. ИА REGNUM ) наращивать», — сказал Трамп.

Также американский лидер уведомил, что имеет в виду прежде всего Россию и Китай, и подчеркнул, что именно Россия якобы не выполняет свои обязательства в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерения Вашингтона выйти из ДРСМД вызывают глубокую обеспокоенность российской стороны.

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Ядерное оружие
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