Инициативы Казахстана вошли в итоговый документ форума «Азия — Европа»

Астана, , 07:46 — REGNUM В итоговый документ саммита форума «Азия — Европа» (АСЕМ) включены инициативы Казахстана по усилению регионального сотрудничества финансовых институтов и укреплению межрелигиозного диалога, сообщает 23 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на МИД Казахстана.

Заявление председателя саммита содержит также направления сотрудничества в области профессионально-технического образования, транспорта и логистики, продовольственной безопасности, энергетики и других областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 октября в Брюсселе состоялся саммит форума «Азия — Европа», в котором приняли участие представители 53 стран мира. С инициативой усиления международного сотрудничества на форуме выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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