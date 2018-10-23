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Инициативы Казахстана вошли в итоговый документ форума «Азия — Европа»

Политика

По итогам саммита форума «Азия — Европа» было принято заявление председателя

Астана, 23 октября 2018, 07:46 — REGNUM  В итоговый документ саммита форума «Азия — Европа» (АСЕМ) включены инициативы Казахстана по усилению регионального сотрудничества финансовых институтов и укреплению межрелигиозного диалога, сообщает 23 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на МИД Казахстана.

Заявление председателя саммита содержит также направления сотрудничества в области профессионально-технического образования, транспорта и логистики, продовольственной безопасности, энергетики и других областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 октября в Брюсселе состоялся саммит форума «Азия — Европа», в котором приняли участие представители 53 стран мира. С инициативой усиления международного сотрудничества на форуме выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Политическая жизнь Казахстана
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