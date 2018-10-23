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Британское правительство отказалось от термина fake news

Политика

Определение подразумевает серьезные манипуляции — вплоть до иностранного вмешательства в демократические процессы

Лондон, 23 октября 2018, 07:40 — REGNUM  Правительство Соединенного Королевства приняло решение отказаться от использования термина fake news («фальшивые новости») ввиду неточности указанного определения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского парламента.

Сообщается, что парламентарии предложили правительству Великобритании вместо термина «фальшивые новости» использовать слово «дезинформация», поскольку первое определение может включать в себя и ошибочные материалы, в то время как второе подразумевает серьезные манипуляции — вплоть до иностранного вмешательства в демократические процессы.

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Как сообщало ИА REGNUM, термин fake news стал популярным после того, как его стал часто употреблять президент США Дональд Трамп. В частности, в декабре 2017 года глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter предложил телеканалу CNN сменить фирменный слоган на Fake News CNN.

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Внутренняя политика Великобритании
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