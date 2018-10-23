Вторник, 23 Октября 2018 года
08:43:20 МСК

ПСК хочет принять участие в формировании правительства Иракского Курдистана

Политика

ПСК признал итоги выборов, в отличие от других партий

Эрбиль, Ирак, 23 октября 2018, 07:36 — REGNUM  Одна из крупнейших партия курдской автономии в Ираке готова присоединиться к Демократической партии Курдистана (ДПК) для формирования правительства, сообщает 23 октября Kurdistan.ru.

Пресс-секретарь Патриотического союза Курдистана (ПСК) Саади Пира отметил, что его партия признает итоги выборов и надеется принять участие в формировании нового правительства как можно скорее.

Напомним, 30 сентября 2018 года в Иракском Курдистане прошли парламентские выборы, победу на которых одержала ДПК, получив 45 мест в парламенте автономии. ПСК получил 21-е место.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция не признала итоги выборов в Иракском Курдистане

Читайте развитие сюжета: ДПК призывает курдский народ к единству

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить