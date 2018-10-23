ПСК хочет принять участие в формировании правительства Иракского Курдистана

Эрбиль, Ирак, , 07:36 — REGNUM Одна из крупнейших партия курдской автономии в Ираке готова присоединиться к Демократической партии Курдистана (ДПК) для формирования правительства, сообщает 23 октября Kurdistan.ru.

Пресс-секретарь Патриотического союза Курдистана (ПСК) Саади Пира отметил, что его партия признает итоги выборов и надеется принять участие в формировании нового правительства как можно скорее.

Напомним, 30 сентября 2018 года в Иракском Курдистане прошли парламентские выборы, победу на которых одержала ДПК, получив 45 мест в парламенте автономии. ПСК получил 21-е место.

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