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Большинство жителей ФРГ недовольно политикой Меркель по дизельной проблеме

Политика

72% участников опроса настроены пессимистично в вопросе о споре автоконцернов и властей Германии

Берлин, 23 октября 2018, 07:25 — REGNUM  Большинство жителей Германии недовольно политикой канцлера Ангелы Меркель по предотвращению запрета движения дизельных автомобилей в немецких городах, передает телеканал N-TV 23 октября.

Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения YouGov по запросу Deutsche Presse Agentur, две трети респондентов считают, что Меркель в недостаточной мере защищает интересы владельцев дизельных авто. 72% отвечают, что не верят в то, что правительство ФРГ и автопроизводители достигнут компромисса с целью избежать запрета.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре суд вынес решение, согласно которому власти Берлина до середины 2019 года должны обеспечить запрет на движение дизельных автомобилей на 11 участках дорог столицы. Цель запрета — уменьшение выброса в атмосферу вредных для окружающей среды выхлопов.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд запретил движение дизельных автомобилей по нескольким улицам Берлина

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Политическая жизнь Германии
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