Варфоломей: РПЦ «рано или поздно» примет решение Константинополя по Украине

Стамбул, Турция, , 07:22 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) «рано или поздно» примет решение Вселенского патриархата по вопросу автокефалии на Украине, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на заседании с греческой диаспорой в Стамбуле.

По его словам, исключительные права Вселенского патриархата якобы основаны на решениях Вселенских соборов и обязательны для всех православных. При этом он подчеркнул, что нравится ли «братьям нашим русским» или нет, «рано или поздно» они должны будут принять решение Константинополя.

Читайте также: РПЦ требует от Константинополя извинений за «раны мировому православию»

Напомним, ранее синод Константинопольского патриархата аннулировал синодальное письмо от 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Константинополь также заявил о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников Филарета и Макария, которая была наложена РПЦ. В ответ на это Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

А также: Украинская автокефалия — козырь Турции в переговорах с Россией — эксперт