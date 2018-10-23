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Варфоломей: РПЦ «рано или поздно» примет решение Константинополя по Украине

Политика

Ранее синод Константинопольского патриархата аннулировал синодальное письмо от 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата

Стамбул, Турция, 23 октября 2018, 07:22 — REGNUM  Русская православная церковь (РПЦ) «рано или поздно» примет решение Вселенского патриархата по вопросу автокефалии на Украине, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на заседании с греческой диаспорой в Стамбуле.

По его словам, исключительные права Вселенского патриархата якобы основаны на решениях Вселенских соборов и обязательны для всех православных. При этом он подчеркнул, что нравится ли «братьям нашим русским» или нет, «рано или поздно» они должны будут принять решение Константинополя.

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Напомним, ранее синод Константинопольского патриархата аннулировал синодальное письмо от 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Константинополь также заявил о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников Филарета и Макария, которая была наложена РПЦ. В ответ на это Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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