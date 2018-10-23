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Трамп: Германия намерена покупать «наш природный газ»

Политика

«Взгляните на это»

Вашингтон, 23 октября 2018, 07:14 — REGNUM  Желание властей Германии построить терминал для приема сжиженного голубого топлива из США одобряет официальный Вашингтон. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами президентского пула перед вылетом в Техас.

«Они (власти Германии) хотят начать покупать наш природный газ», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома. — … Поэтому взгляните на это».

22 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила правительственную поддержку проекту строительства терминала для приема сжиженного газа из США.

По данным издания, данное решение Берлина свидетельствует об «уступке» президенту США Трампу, который пытается ослабить позиции РФ на крупнейшем в ЕС энергетическом рынке.

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Газодобыча и транспортировка газа
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