Свобода, справедливость или вера — за что борются страны: Радио REGNUM

Москва, 23 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- В Приднестровье ловят «сигналы» России;
- В Румынии намерены забрать Восточно-Молдавскую епархию у Украинской церкви КП;
- Депутаты Рады хотят вернуться в «российскую газовую кабалу»;
- Испания боится резко осуждать за смерть Хашогги Саудовскую Аравию;
- В летевший в Хабаровск пассажирский самолет стреляли из автомата.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/780.
Читайте ранее в этом сюжете: Защита детей от информации – ответ на новые вызовы и угрозы: Радио REGNUM