Кедми: страны Восточной Европы и Кавказа могут стать смертельной угрозой РФ

Москва, , 05:22 — REGNUM После выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) России придется пересмотреть свое отношения к территориям стран Прибалтики, Кавказа и Украины, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Входит в данный момент в совсем другую категорию понятие территории. Если раньше Россия могла сказать, что Польша ей ничем не угрожает, то сегодня, если на территории Польши, Прибалтики, Грузии будут находиться ракеты с двух-, трех-, пятикратной скоростью звука, которые в течение пяти секунд достигнут любую точку на территории России, противостоять этому другими техническими средствами опасно», — заявил Кедми.

Всё это порождает совершенно разумный вопрос, отметил эксперт, может ли государство обладать независимостью, если оно позволяет на своей территории ставить средства, которые ставят под угрозу Россию.

«И вот на этот вопрос России тогда надо будет ответить. То есть если этот договор будет нарушен и изменен и даст какую-то возможность существования ракет среднего радиуса действия, России придется пересмотреть всю свою концепцию всех стран Восточной Европы, и Прибалтики, и Украины, и Кавказа для того, чтобы не оказаться в той ситуации, которая для нее будет смертельно опасна», — подытожил эксперт.

Напомним, что ранее Яков Кедми отмечал, что выход из РСМД нужен США только для того, чтобы поставить свои ракеты на территории Польши, Румынии, Украины и Грузии, а также Прибалтики, что коренным образом меняет всю расстановку сил.

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