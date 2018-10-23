Трамп готов отправить к мексиканской границе «сколько потребуется» военных

Вашингтон, , 05:16 — REGNUM США готовы отправить к мексиканской границе необходимое число военных, чтобы помешать «каравану мигрантов» попасть на территорию Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью USA Today.

На вопрос журналиста о том, какое количество военных будет направлено к границе, Трамп ответил:

«Столько, сколько потребуется».

Также американский президент обвинил Демпартию США в «финансировании мигрантов» и создании слишком мягких миграционных законов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября ООН заявило об увеличении численности «каравана мигрантов», направляющегося к американской границе. Изначально «караван», вышедший из Гондураса, насчитывал около четырех тысяч человек, однако во время его путешествия через Сальвадор, Гватемалу и Мексику его численность увеличилась до семи тысяч.

В свою очередь Трамп призывал лидеров стран немедленно остановить «караван мигрантов» и заявил о возможной отправке американских войск к южной границе США.

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