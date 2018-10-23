Европейские ученые заявили об угрозе Brexit для науки

Лондон, , 05:07 — REGNUM Группа ученых из Европы, среди которых 29 лауреатов Нобелевской премии и шесть обладателей Филдсовских медалей, написали письмо премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру об опасностях Brexit для науки. Об этом сообщает газета Independent.

Как заявили ученые, выход Великобритании из состава Евросоюза может повлечь за собой барьеры для научного партнерства между странами.

«Много людей в научном сообществе жалеют о решении Соединенного Королевства выйти из ЕС, потому что есть риск возникновения таких барьеров», — говорится в письме.

Также ученые заявили о необходимости соглашения, которое позволит возместить утерянное от выхода Великобритании финансирование, чтобы «сохранить свободу перемещения для талантливых ученых».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее правительство не планирует проводить повторный референдум по Brexit. Также она подчеркнула, что на 95% все положения грядущей сделки между ЕС и Соединенным Королевством уже согласованы.

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