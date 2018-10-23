Бывший вице-президент Эквадора объявил голодовку в тюрьме

Кито, , 04:56 — REGNUM Осужденный за коррупционные преступления бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас объявил голодовку, заявил его адвокат Эдуардо Франко Лоор в своем Twitter.

По его словам, Глас объявил голодовку в ответ на неприемлемые условия содержания в тюрьме, где он отбывает наказание. Также одной из причин объявления голодовки адвокат называет перевод заключенного из тюрьмы города Кито в тюрьму города Латакунга.

«Ответственность за его жизнь и физическое состояние мы возлагаем на власть», — заявил Лоор.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года вице-президент Эквадора Хорхе Глас был арестован по подозрению в причастности к коррупции. Коррупционный скандал в республике разгорелся летом 2017 года.

Хорхе Гласа обвинили в получении взяток от компании Odebrech на общую сумму около $14,1 млн между 2012 и 2016 годами. В декабре 2017 года Гласа приговорили к шести годам тюремного заключения.

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