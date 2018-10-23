Кедми: благодаря хитрости России преступный договор РСМД стал невыгоден США

Москва, , 03:39 — REGNUM Преступный в отношение интересов России договор РСМД благодаря появлению у России ракет на малых кораблях из выгодного для США превратился в невыгодный, с чем и связано соответствующее заявление Трампа, считает экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"То соглашение, которое было подписано в 1987 году кроме того, что это преступление само по себе, оно дало неоспоримое преимущество Соединённым Штатам и полностью разоружило Советский Союз», — полагает Кедми.

По его словам, американцы разрабатывали крылатые ракеты морского базирования, поскольку они делали ставку на флот, а поскольку у России такого мощного флота нет, она таких ракет разрабатывать не будет. В такой конфигурации мы подошли к началу XXI века. Однако, американцы просчитались, и Россия обзавелась ракетами «Калибр», которыми комплектуются малые корабли.

«Практически этим маневром, создав малые корабли (у американцев нет малых кораблей), Россия решила проблему отсутствия ракет среднего радиуса действия, не нарушая соглашения. Теперь у американцев проблема», — отметил Эксперт, добавив, что через некоторое время у России может появиться достаточное количество ракет, что сделает написанный под США и в интересах одних только США договор о РСМД невыгодным для США.

Напомним, что 21 октября президент США Дональд Трамп заявил о том, что США может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был заключен между СССР и США в 1988 году в эпоху перестроечных уступок и сдачи суверенитета и национальных интересов. Выступая в тот же день по телевидению Кедми отметил, что после выхода из договора США начнут разворачивать свои наземные ракеты в Прибалтике, Грузии и на Украине.

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