Помпео и де Мистура обсудили сирийский конституционный комитет

Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Госсекретарь госдепа США Майк Помпео провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой, в ходе которой обсудил вопрос создания сирийского конституционного комитета, сообщает пресс-служба госдепа.

«Госсекретарь поблагодарил де Мистуру за его усилия по деэскалации военного конфликта и примирению сторон. Также госсекретарь поблагодарил де Мистуру за более чем четырехлетнюю службу в интересах сирийского народа», — говорится в заявлении.

Основной темой обсуждения был созыв конституционного комитета в Сирии, а также прогресс, достигнутый в этом деле при усилиях спецпосланника ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия успешно провела антитеррористическую операцию на Ближнем Востоке и добилась сохранения сирийской государственности. По его словам, следующий шаг в урегулировании сирийского конфликта должен быть политическим — необходимо сформировать конституционный комитет Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия добилась в Сирии тех целей, которые перед собой ставила