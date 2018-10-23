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Тереза Мэй опровергла данные о повторном референдуме по Brexit

Политика

И заявила, что на 95% план по выходу страны из ЕС согласован с союзом

Тереза Мэй опровергла данные о повторном референдуме по Brexit
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 23 октября 2018, 03:34 — REGNUM  Британское правительство не собирается проводить повторный референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте.

В своем выступлении Мэй подчеркнула, что никаких планов проводить референдум повторно у правительства нет. Таким образом она опровергла данные газеты The Sunday Times, сообщившей 21 октября о якобы подготовке к проведению повторного референдума по Brexit.

Также Мэй заявила, что ее правительство на 95% согласовало с руководством ЕС положения о выходе страны из состава союза. Однако до сих пор не решен вопрос о границе с Северной Ирландией, находящейся в составе Соединенного Королевства, и Республикой Ирландия, которая находится в составе Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Лондоне прошла массовая акция протеста против выхода Великобритании из состава ЕС. В демонстрации приняли участие более 700 тысяч человек, требовавших учесть и их мнение насчет Brexit. Также в акции принимали участие и представители некоторых парламентских партий, требовавших повторного проведения референдума.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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