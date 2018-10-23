СМИ заподозрили Ким Чен Ына в приобретении роскоши в обход санкций

Сеул, , 03:19 — REGNUM Северная Корея в 2017 году закупила предметов роскоши на сумму около $640 млн в обход международных санкций, заявил южнокорейский оппозиционер Юн Сан Хен агентству Reuters.

«Ким (Чен Ын — прим. ИА REGNUM ) закупал предметы роскоши в Китае и других странах — такие как гидросамолет, причем не только для своей семьи, а также дорогие музыкальные инструменты, высококачественные телевизионные системы, легковые автомобили, спиртное и меха для подарков элите, поддерживающей его режим», — заявил он.

По его словам, наибольшее количество санкционных товаров попадает в КНДР через Китай. Однако Пекин заявил, что строго соблюдает наложенные на Северную Корею международные санкции.

Юн Сан Хен также отметил, что наибольшие суммы северокорейский лидер якобы потратил на приобретение новейших телевизоров. Остальные предметы роскоши, попавшие в топ-3 по затратам, по словам Юна, являются автомобилями и спиртными напитками.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея не сможет снять санкций с КНДР без разрешения Соединенных Штатов. При этом Трамп отметил, что Республика Корея в отношении КНДР не предпринимает никаких шагов без одобрения США.

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