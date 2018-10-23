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Матвиенко назвала арест Бочкарева провокацией

Политика

Представители Бочкарева намерены подавать в суд

Москва, 23 октября 2018, 03:08 — REGNUM  Арест сотрудника аппарата Совета Федерации России Михаила Бочкарева в Норвегии является провокацией, а не ошибкой, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, сообщает радио «Вести FM».

По ее словам, оснований для ареста российского гражданина у норвежских властей не было. Отмечается, что адвокат Бочкарева уже готовит иск норвежской стороне за моральный и материальный ущерб.

Напомним, сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев находился в норвежской столице Осло в командировке. Он приехал на международный семинар 20−21 сентября по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации. Однако в Осло Бочкарева арестовали якобы по подозрениям в шпионаже. Вскоре российского гражданина отпустили на свободу, 20 октября он прибыл в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва ждет от Осло официальных извинений за арест Михаила Бочкарева. Согласно заявлению российских дипломатов, все обвинения в адрес Бочкарева были заведомо фальшивыми.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Москва ждет от Осло извинений за инцидент с Бочкарёвым

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